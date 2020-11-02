大中部地區第一條捷運綠線已興建到最後一哩路，台中市長盧秀燕今天在梨山捎來好消息，她說，大中部地區第一條捷運綠線，通車前改善工作統統完成，中央履勘委員已簽字同意，交通局今將向交通部申請營運許可證，一旦拿到執照後，將成為市民的新年禮物，第一條捷運綠線終於要在台中市通車啟用。

盧秀燕表示，大中部地區第一條捷運綠線捷運綠線已興建到最後一哩路，上月25日中央派履勘委員經過履勘後，履勘委員有提出通車前改善，近1周至10天改善以後，都已完成。上週五所有履勘委員已簽字同意，通車前改善工作統統完成。

「第一條捷運綠線終於要在台中市通車啟用！」盧秀燕指出，台中市交通局今天會特別報公文到交通部，申請營運許可證，一旦交通部給營運許可，立刻進行籌備通車典禮，試營運及正式營運，所有履勘都已獲得通過，一旦拿到執照以後，中部地區包括桃園以南、高雄以北第一條捷運，可以在年底前成為新年禮物，回應市民期待。

(中時 )