韓國LG電子持續南向擴廠計畫，今(2)日重申將在越南設立第2座研發中心。

消息來源指出，家電大廠LG電子上個月才剛跟越南專責招商的投資促進機構(Investment Promotion Agency)簽訂諒解備忘錄，確定將在越南中部城市峴港成立研發中心。沒想到前腳備忘錄才剛簽，後腳又馬上跟越南地產開發商Trung Nam Land Joint Stock Co.簽署一項合約，把這座新研發中心設立於峴港高科技園區內。

據悉，LG電子將利用這個越南第2座自家研發基地，專事於汽車零組件研發工作，LG集團旗下其他事業體也會共襄盛舉參與研發。這家韓國第2大電子公司，早先已在越南首都河內建立第1座研發中心。更早於2014年，樂金就已在越南北方大鎮海防，生產家電產品，智慧型手機以及車用資訊娛樂系統。

越南已是當紅炸子雞，成為韓國企業爭先恐後欲扶植東南亞國家。今(2020)年3月2日，韓國科技巨擘三星電子也正式宣布，初期將耗資2.2億美元，要在越南河內西湖西都市區內建立三星研發中心。該計劃一旦落實，將是三星集團在海外第1座研發大樓。

(時報資訊)