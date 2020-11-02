美國商務部10月宣布對德國等18國進口鋁板捲產品，祭出反傾銷措施，預期將有助於美國鋁板供需狀況，大成鋼(2027)為全美最大鋁捲板通路商，將不會受到反傾銷稅率干擾，營運可望因此受惠，近期獲本土法人追捧，投信上周買超1萬184張，自營商買超2044張，帶動股價低檔強漲。

美國商務部對包括台灣等18國進口鋁板捲產品，祭出反傾銷措施，並於日前做成初判，預計2021年初做出終判。對德國、巴西、印度、印尼、南非、南韓、台灣等18國產品，擬課徵反傾銷稅，其中以德國稅率最高，達51.18-352.71%，最低是希臘的2.72%。

美國公布對18國進口鋁捲板反傾銷初判稅率，預期美國市場將出現每年50萬噸供需缺口，美國最大鋁捲板通路商大成鋼將可望受惠。

美國國內鋁捲板長期呈現供給不足，必須仰賴進口，過去從中國大陸進口的鋁捲板量約占美國一年消耗量8成，在中國被雙反調查後，2018年時美國鋁捲板價格大漲，但其他國家出口至美國補上空缺，令市場再度供過於求。

這次美國再對18國祭出反傾銷措施，大成鋼公司認為，此次反傾銷對鋁捲板供給的影響程度，將比2018年中國大陸被限制進口更嚴重，在美國本土供給產量有限下，將有機會將啟動一波漲價。

大成鋼是美國最大鋁捲板通路商，占營收比重約55-60%，目前每個月出貨約1.5-2萬噸，預料在上述政策帶動明年出貨量回升至2.5-3萬噸，若加上漲價效應，有利大成鋼明年獲利比今年谷底明顯成長。

受到疫情影響需求，大成鋼第二季虧損擴大，上半年轉虧，每股淨損0.76元。上半年合併營收282.47億元，年減32.76%，毛利率年減近7個百分點至12.59%；本業轉虧，營業淨損1.87億元，淨損歸屬於母公司業主9.35億元，上半年比去年同期轉虧，每股淨損0.76元。大成鋼前三季合併營收428.73億元，年減30.88%。

(時報資訊)