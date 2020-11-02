六都10月的建物買賣移轉棟數出爐，六都合計21712棟，月減10.9%、年增0.8%，台中是唯一年月雙增的都會區；年增幅則由台北市以9.5%掄元。

六都地政局公布今年10月的建物買賣移轉棟數，台灣房屋集團趨勢中心統計各都數據顯示，台北市2699棟，月減13.9%，年增9.5%；新北市5576棟，月減12.4 %，年減0.5%；桃園市3487棟，月減20.6%，年減7.4%；台中市4894棟，月增0.6%，年增7.3%，另外，台南1860棟，月減12.7%，年減11%；高雄市3223棟，月減8%，年增4.4%。六都合計21712棟，月減10.9%，年增0.8%。總結來看，月增幅以台中增加0.6%最突出，也是10月唯一年月雙增的都會；年增幅則由台北市以9.5%掄元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，10月交易熱度無緣續寫近5年新高，除了中上旬兩波連假降低工作天數使然外，今年房市因熱錢豐沛，房貸條件佳，促進房市買氣爆發，但也多少讓賣方姿態轉硬，議價空間縮小，導致自住族群無力追價，買氣趨緩；加上央行示警後，銀行針對置產族承貸條件轉向謹慎，以抑制投資炒作交易，不過對於自用族群影響應不大，估計年底前的交易量呈和緩成長。

在各都交易放慢腳步的同時，台中市的買氣依然穩健。張旭嵐指出，台中捷運日前完成履勘，通車邁入倒數計時，再再加深了民眾的購屋意願，使得沿線的北屯、西屯、南屯等地房市熱度不墜，台中首購市場穩固，不過先前有傳出投資客掃貨消息，引發官方關注，台中新案市場短期內買氣可能會稍微收斂。

台灣房屋集團趨勢中心進一步統計六都2020年1-10月的買賣移轉狀況，結果揭示北北桃中四都的表現仍強勁，與去年同期相較均呈現正成長，其中又以桃園市年增14.7%最為亮眼，推估與重劃區推案、交易持續火熱有關；台北市則以8.1%的增幅緊追在後，台中則以增加6.9%位居第三。

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，桃園市10月買賣移轉件數前三名分別是中壢區、桃園區及楊梅區，但月增減幅，唯龜山區一枝獨秀，大增24%，這主要是受惠A7重劃區一帶交易熱絡所致，如竹城甲子園、遠雄新未來、合遠友文化等新案反應都不錯。此外，A7重劃區鄰近新北市，且2字頭房價負擔相對輕鬆，故吸引許多新北及龜山地區的脫北者進駐購屋，尤其是與A7頗具地緣關係的新莊民眾，對A7重劃區房市更是青睞有加。

台北市年增幅明顯，則與都更、危老發達挹注供給量有關。張旭嵐分析，在素地難尋的限制下，台北市供給長年稀少，連帶影響交易量，直到近年老屋重建開花結果，供給量才得以提振，進而拉抬交易棟數。由於今年北市都更、危老推案量可望創新高，因此北市全年的移轉成績還大有可為。

(時報資訊)