國泰投信今日(11月2日)公告00878預估首次配息金額，以10月30日評價日淨值14.42元為基準，預計每受益權單位配發0.05元，年化配息率約1.3%，11月12日將公告實際的配發金額，除息日訂在11月17日，投資人最晚在11月16日前持有，皆可參與除息。

ESG就像是企業永續的KPI，ESG做得好的公司往往能贏得社會長期肯定，對公司永續經營、企業長線獲利等都能帶來挹注，連帶也吸引海內外資金持續流入ESG市場，這也是國泰永續高股息ETF(00878)持續獲市場青睞的關鍵，迄今規模逾新台幣210億元，躍居台股ETF前三大。

當前ESG已成投資決策中不可或缺的要素，而結合了季配息設計，更加符合長期投資、理財規劃及現金流管理等需求。惟ETF可能會遇到兩個先天性的限制，一是成立時間落在除權息旺季末端，只能拿到部分台股息值；二是成立後隨規模及受益人數大增，每單位可分配收益因而被稀釋。以即將首次配息的00878來說，成立前，已有超過一半的成分股除完息，自然無法拿到所有持股的股息，加上全球投資趨勢日益看重ESG概念，存好股的投資策略大行其道，使該檔ETF在上市後規模增加逾3倍，在越來越多投資人進來領取這些固定股息的情況下，每單位可分配的金額自然會減少。

(時報資訊)