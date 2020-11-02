藝人陳建州自從結束手中節目《叫我神隊友》後，便專心將全部心力投入他最愛的籃球事業上，多重身分的他，更創立新籃球聯盟；近期鮮少在螢光幕前露面，昨(1日)於社群網站上分享他回母校金華國中看學弟練球的影片。

昨日陳建州與小亨堡帶著飛飛、翔翔回自己母校金華國中看學弟們練球，期望兩兄弟能在耳濡目染的情況下，也能喜歡上籃球；只是看完練球後，飛飛似乎體能耗盡，回家的途中，在操場上耍賴想要爸爸抱；向來對孩子教育有一套方法的陳建州，一方面拒絕飛飛的要求，二方面也用鼓勵代替責備，讓孩子學習成長。

飛飛在操場上鬧情緒 撒嬌想要爸爸抱 (圖/ 翻攝自陳建州IG)

影片中，飛飛向爸爸陳建州撒嬌討抱，並且說這是最後一哩路，要飛飛加油，只見飛飛說他真的走不動之後，怒坐在操場上大喊：「我不要最後一哩路啦！」，陳建州也展現高EQ：「男孩子不能這樣子，男孩子要站起來往前走」，說完便準備回家，飛飛見爸爸態度堅定，最後還是聽話乖乖站起來，自己走回家。

許多網友對於陳建州耐心加愛心的教育方式大表讚同，也認為「態度」決定一切，也有網友說，他覺得最溫暖的一句話就是「爸爸陪你。」

在 Instagram 查看這則貼文 陳建州 Blackie Chen（@blackielovelife）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 1 日 上午 6:16 張貼

(中時新聞網)