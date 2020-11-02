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中租投顧副總經理蘇皓毅表示，在秋冬疫情重新升溫與美國選前焦慮症的影響下，10月份美股S&P500指數累計下跌2.77％，VIX指數大幅上漲44.18％，金融市場呈現震盪加劇。經驗顯示，在美國總統大選前一年，不確定因素令投資人觀望與不安，導致資金持續流出股市，然而在選後不確定風險排除後股市往往明顯上漲，造成退出場外的投資人感到後悔，資金又重新湧入市場。投資人應養成「投資紀律」習慣，避免接收過多訊息而錯估市場行情。

蘇皓毅指出，10月份大型股代表S&P500指數下跌2.77％，小型股代表Russell 2000指數仍上漲1.59％，表現優於大型股，其表示市場呈現持續向週期股方向佈局的趨勢，可望能支撐小型股。在經歷第二季的盈餘衰退後，下半年小型股盈餘衰退已顯著收斂，通常在強烈衰退後往往接續強勁成長，預估明年第一季盈餘成長將由負翻正強勁回升。

蘇皓毅也指出，全球第二大股市-日股，在景氣週期性復甦時，日股表現通常優於美股，例如自今年低點以來，那斯達克上漲約60％，東証創業板Mothers指數上漲150％，近期日股也呈現將突破30年長期壓力區，技術面一旦改善，將強化後續追價力道，建議投資人也可多關注日股表現。

易受市場波動影響不知如何踏出投資第一步的投資人，蘇皓毅建議可透過定期定額來降低平均成本與風險，持續讓資金分批進場，逐步適應市場波動進而達成「投資紀律」習慣。每月定期扣款也能減輕資金運用的負擔，非常適合投資新手或小資族。他也表示，定期定額著重長期持有的複利，建議投資人及早規劃理財目標以便計算預計的投資時間與資產配置。

中租基金平台今年祭出「全年0手續費」優惠剩最後兩個月倒數，年底前不分股債、境內外基金全面0手續費，不同於銀行有收取信託管理費等內扣成本，提供真正0手續費的申購服務。同樣於年底前，透過網路銀行或晶片金融卡完成線上開戶，72小時內享定期定額不限申購筆數終身0手續費。中租基金平台致力於專業的投資顧問服務，投資研究團隊定時提供市場觀點與精選基金，幫助投資人瞭解市場變化與掌握投資標的，近期將陸續更新網站交易與服務功能，打造「簡單、快速、容易」一站購足的基金交易平台，讓投資不再是難事。

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