晶華國際酒店股份有限公司（2707）季報出爐，2020年第3季合併總營收14.93億元，較比去年同期的16.12億元、年減7.43％）。稅後淨利為2.24億元、年減23.60％，EPS 1.59元。而晶華今年前三季累計營收38.65億元、年減20.01％，合併稅後淨利4.86億元、年減53.57％，前三季累計EPS3.44元，較去年同期8.03元、減少4.59元、年減57.16％。

晶華董事會亦通過將與富邦人壽股份有限公司簽訂租賃契約，將於台北市北投區開發晶泉丰旅溫泉旅館案，將規劃126間客房與湯屋及2間餐廳，提供優質環境，卓越的餐飲服務,預計於2024年第二季開始營運。

展望後市，雖然國際疫情仍嚴峻、國門未開，但晶華國際酒店集團的業績表現在全台觀光業界依舊保持領先地位。延續暑期訂房盛況，集團的營運重點依舊全力鎖定城市度假商機，台北晶華酒店更推出多款住房優惠專案，以滿足多元化的消費族群。除了於週五至週日持續推出「郵輪式度假體驗」週末親子航程之外，日前推出的AI漢方諮詢以及瑜珈大師登船活動，更是將城市度假結合養生保健，深化旅行的目地與意義。

此外，在2020年ITF台北國際旅展，晶華受惠於國旅大爆發、消費者買氣熱絡，晶華展場攤位排隊人龍綿延一公里以上，銷售業績比起去年成長將近30％，更創下歷年來新高，晶華期望透過為各領域客層量身打造的多元住房優惠，為第四季以及2021年的住房率增溫。

晶華第三季與前三季營收與獲利衰退，主要原因是受到新冠肺炎疫情衝擊影響，邊境管制、國門未開，集團量體最大的台北晶華酒店無國際境外旅客，使客房營業收入比去年同期減少1.37億元 、年減56.36％。不過，晶華旗下晶泉丰旅、台南晶英酒店、太魯閣晶英酒店及達美樂，因國旅市場回溫，營收及淨利皆提高。

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