新光保全社福基金會成立以來，最關心台灣目前高齡化及少子化的社會結構的變化，其中弱勢的族群長者及偏鄉的孩童更是需要社會的奧援，新光保全關懷社會福利基金會，於上周末連續參與2場的長者公益活動，上午與台北市動物之友協會，協辦「2020年大象保育暨尊親敬老活動」。

今年新保社福利基金會已是第8次參與，在動物園大門內廣場，特別設置「手套大象」DIY手作攤位，及「銀髮好站 血壓量測」諮詢站，教導長輩CPR＋AED急救知識；且透過可愛的手套大象DIY活動，增加親子互動，讓大家扶老攜幼共同參與，帶動愛老敬老風氣及重視保育觀念。

新保文化藝術基金會參與弘道老人福利基金會的「仙角百老匯」，弘道老人福利基金會除了廣為人知的「不老騎士」外，也創辦了「仙角百老匯」大型舞台秀，聚集長者登上小巨蛋，成為不老耀眼的明星。活動至今已邁入第九年。

今年的主題為「食神接班人」，內容敘述掌管人間煙火的食神已屆臨退休年齡，故命令兩位弟子下凡尋找真正的美味，而找到的人就能成為下一位食神，藉由劇情串起全台九個社區、兩百多位長輩的演出。身為響應單位，新光保全文化藝術基金會表示，透過與百老匯活動的合作，使長輩們有繼續發光發熱的舞台，讓生命在自信中盡情綻放。透過實際行動延伸企業力量，為銀髮高齡社會進一份心力。

(中時 )