王姓男子涉嫌持有大量毒品。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

王姓男子涉嫌持有的改造槍彈。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

被通緝的30歲王姓男子，2日上午駕駛1輛通報被侵占的自小客車停在育平路上，巡邏經過的員警察覺有異，先拍打車窗仍無法喚醒昏睡中的王男後，於是打破車窗並呼叫救護車前來。當事人清醒後，員警搜索車內，當場發現市價超過100萬元的海洛因磚、安非他命等大量毒品，還在後車廂查獲2把改造槍枝。王男見狀一度想逃跑，但被員警壓制在地帶回偵辦。

今天上午7時47分左右，市警四分局育平派出所巡邏員警在育平路逮獲王男，並將他帶回警所清查後，初步清點查扣的毒品，計有：一級毒品海洛因磚重224.85公克、二級毒品安非他命434.7公克、二級毒品一粒眠357顆、二級毒品搖頭丸59顆、二級毒品大麻5.5公克、三級毒品愷他命0.35公克、毒品咖啡包132包、改造槍枝2支、彈匣4支、改造子彈19顆等；其中，該塊海洛因磚初估市價高達上百萬元，以1天1公克計算的話大約可供上千人吸食施用。

警四分局長蔡進閲表示，育平派出所平日認真執勤，對轄內可疑人車都能詳加盤查，在2年前同樣也由副所長帶領同仁在線上巡邏勤務中查獲大量毒品，淨化轄區治安不遺餘力，此次查獲大量毒品給予高度肯定，另也責請偵查隊深入追查、向上溯源，減少因毒品而衍生之其他刑事案件。

(中時 )