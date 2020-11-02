農委會主委陳吉仲（後左四）強調校園將使用國產食材，不用《學校衛生法》做限制。（張朝欣攝）

農委會為協助青農拓展行銷通路，與雲林縣西螺鎮漢光果菜生產合作社合作，2日舉行「農委會牽成百位青農進漢光」簽約記者會，農委會主委陳吉仲被問及萊豬進校園一事，強調校園將全面使用國產食材，因此不用在《學校衛生法》做任何法令限制。

農委會調查顯示，行銷通路是青農的最大需求，為了建立青農「專業生產、穩定供貨」的分工合作模式，2日媒合上百名通過產銷履歷與有機驗證的青年農民，與漢光果菜生產合作社契作簽約，確保消費者可以在全聯等各大通路賣場選購安心溯源的優質農產品。

農委會主委陳吉仲被問及萊豬進校園一事，表示農委會2016年執行蔡英文總統的新農業政策與食安5環政策，就是要讓全台3600多所國中小、160幾萬名學童，可以吃到國產食材，目前已有61％使用台灣國產農產品，其中生鮮豬肉更達7成。

陳吉仲說，農委會認為不用在《學校衛生法》做任何法令上的1個限制，因為這個限制只是限制萊克多巴胺，農委會會配合教育部，讓學校營養午餐主菜與肉品百分之百使用國產食材，不是只有豬肉還包括雞肉等，比照日、韓，不需立法就可以做到為學校食安把關。

(中時 )