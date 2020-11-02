疫後內需回溫，餐飲業感受最深，王品集團開出調薪第一槍，宣布明年起所有正職同仁最低起薪30,000元，比法定基本工資高出6000元；計時時薪調升至最低170元起算，比法定時薪高出至少6.25％，希望發揮帶頭的指標作用，為餐飲業留住人才。

王品集團表示：2020年服務業整體失業率攀升、薪資負成長，但王品嚴格執行「安心專案」，自5月後營收屢創新高、對於Q4及未來營收抱持審慎樂觀的態度，董事長陳正輝為感謝全體員工齊心堅守崗位，共同挺過2020疫情難關，提前宣布調薪。

王品集團自2013年開始，起薪年調幅平均為5％。2021／1／1開始，王品將全面調漲計時、正職同仁起薪，時薪調整為最低170元起，比法定時薪160元高出6.25％，預估近4,000名同仁受惠；正職員工最低起薪上調至30,000元，比基本工資24,000元高了25％，加上每月全勤獎金2000元，起薪上看32K，評估1,300名正職同仁受益。

王品表示，每年均會依照年度績效調薪，自2021年開始，也將拉大調薪幅度。以基層同仁起薪30K為例，只要年度績效達標，每年有望調薪2,400元，若職級更高，可望挑戰加薪3,000元。除了過往年初固定調薪一次，王品更宣布增加一次「年中調薪」，等於一年有兩次調薪機會，年年加薪6,000元將不再是夢。

2020年疫情期間，王品集團率先實施「安心專案」，自5月後，連續5個月營收創下同期新高。王品秉持「同仁是家人」的理念，堅守「零裁員、零減薪」，同時編列預算，舉辦國內同仁旅遊振興經濟，還加碼發出一千萬振心獎金。除了薪資穩定增長，王品集團的福利措施，例如：符合規定的同仁，每年國外旅遊補助17,500元、租屋津貼或提供宿舍、三節餐券…總計30項、價值數萬元的福利措施。

王品也調整「同仁持股信託辦法」，門檻更低、加碼更多、年限更短。放寬以往僅高階主管才能參與的限制，未來只要是店主廚、店經理，不論職級皆可加入；並拉高公司提撥率，例：同仁若每月自提2,000元，公司將提撥3,000元，合計5,000元，幫助同仁認購王品集團股票；同時縮短股票返還年限，持股年資滿四年以上即可領回全額股票，除了鼓勵員工儲蓄，也把「同仁變股東」，與王品更緊密連結。

王品宣布展開「王品黑馬計畫」，首次對外招募集團中高階營運主管，包含「儲備店長」、「儲備營運區主管」共30名，針對具有服務業管理經驗的求職者，尋找閃亮的黑馬。王品集團目前旗下共有21品牌，黑馬們將在多品牌輪調、累積經驗，並依「個人能力決定晉升速度」，最快3個月後當店長、6個月後升營運區主管、12個月後就有望成為事業處營運主管，可獨立管理單一品牌營運。

(中時 )