張家瑋劇中泡湯展現32E好身材。（民視提供）

女星張家瑋在民視八點檔《多情城市》演活千金女李文真，劇中白目又可愛的行徑，令觀眾印象深刻。日前劇情安排張家瑋穿性感比基尼跟「嫂嫂」何蓓蓓去泡溫泉，張家瑋還要在溫泉池畔搔首弄姿，讓觀眾大飽眼福。她說為了穿性感泳衣拍戲有先做好防護措施，之後就很專心在拍戲，完全不怕走光。

今晚八點檔《多情城市》即將播出泡湯之旅，也讓觀眾眼睛大吃冰淇淋，上圍32E的張家瑋換上性感泳衣，僅以兩片布托住豪乳，秀出深溝，預告一出，粉絲暴動說一定要鎖定看電視播出，還有不少觀眾私訊問張家瑋泳衣哪裡買，讓她又驚又喜，直喊話泳衣廠商：「歡迎找我代言！」

張家瑋劇中泡湯展現32E好身材。（民視提供）

張家瑋跟劇中嫂嫂何蓓蓓一起去泡湯。（民視提供）

張家瑋表示，拍攝溫泉戲當天是一早的外景，很怕耽誤外景的進度，就沒有替自己多留照片，但很開心地點在溫泉會館，有因此多泡幾分鐘。她說女生真的要寵愛自己，有空就多按摩泡澡，她說像她自己很忙拍戲，但收工一定會給自己時間好好洗澡，保養皮膚，有空也會維持運動的習慣。得知觀眾很喜歡她泡湯的造型，她連忙感謝觀眾，也不忘提醒要大家鎖定民視八點檔連續劇《多情城市》。

(中時 )