桃園市2日新增1例本土登革熱案例，目前共累積21例確診案例，該案為在新莊上班的龜山區迴龍里20歲男性，自10月26日出現發燒及肌肉痠痛症狀，自行騎車至診所就醫，10月27日及28日因發燒症狀未緩解且伴隨臉部紅腫情形，前往醫院急診就醫，10月29日至醫院感染科就診，11月1日經疾病管制署檢驗陽性確診。

桃園市衛生局表示，已掌握此名個案接觸者進行採檢及健康追蹤，並安排住家及病毒血症期間活動地點實施民眾衛教、孳生源清除工作與家戶內外化學防治噴藥作業。

衛生局提醒，目前仍未脫離登革熱流行期，近期有登革熱風險地活動史的民眾，若出現發燒、頭痛、肌肉酸痛、後眼窩痛、皮膚紅疹等疑似症狀，應儘速就醫並主動告知醫師活動史、旅遊史及接觸史，除病患可早期診斷、治療外，衛生單位更可即時進行相關防疫工作，以阻斷疾病傳播。

衛生局呼籲雖近期天氣轉涼，登革熱疫情尚未停歇，民眾切勿輕忽，尤其鋒面過後常有降雨情形，提醒民眾雨後務必加強「巡、倒、清、刷」4步驟，持續落實環境管理，才可澈底清除病媒蚊孳生源，阻斷登革熱疫情傳播；另應避免前往登革熱流行地區，平時應做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲、皮膚裸露處塗抹政府機關核可之防蚊藥劑、選擇有紗窗紗網的住宿環境等。

(中時 )