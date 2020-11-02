行政院長蘇貞昌今天出席「109年度政府資料開放頒獎典禮」時表示，在共享時代，政府開放資源，歡迎民間參與指教，並注入更多資源，與政府成為一體，使政府更有效率；古時政府必須「徙木示信」，現代政府要經人民同意串接連通，謙卑的吸收整理鍵盤後的各種意見，將之改進。

蘇揆指出，新冠肺炎疫情衝擊，全世界已超過4600萬人確診、120萬人死亡，美國單日超過10萬人確診，歐洲有些國家封城；反觀台灣在雙十節仍有50萬人聚集觀看國慶煙火，一切正常，真是亂世中福地，讓世界羨慕，這要感謝政府機關獲得民間支持，同時妥善運用開放數據，在數位時代統合相關資料，才能達到各方面的效率。

蘇揆表示，政府負責做決策，當口罩日產能188萬片時，他下令不准出口，並加強口罩生產，在短短2個月內，單日產能成長到2,000萬片，口罩實名制從7天2片到14天9片，且在國人發揮高貴情操，紛紛響應「我OK，你先領」下，使口罩不僅自足，且能幫助國外友人。

蘇揆指出，政府決策要正確，仰賴資訊管理透明，政府說到做到，「有政府、會做事」，人民才能信任政府、支持合作，事情才能順利完成。臺灣是民主國家，卻能做到更好的防疫效果，證明民主防疫的成功。

蘇揆強調，民主與威權不同，現在的「民」與過去不同，政府觀念、作法均須改變，以前是「民可使由之，不可使知之」，政府統管一切，非常威權；但現代政府的效率與權威是建立於與民眾互通，彼此像家人般了解，是共享時代的來臨。

蘇揆表示，共享就是政府不敢自以為是的壟斷資訊，歡迎民間參與指教，提供活力無窮的資源，使政府更有效率，如同政府API（應用程式介面）串接民間鍵盤高手，才有方便有效的口罩地圖APP。機關與機關、中央與地方之間彼此合作，政府和團隊成為一體，團隊不只政府，也包括民眾，使資料流通應用的時代來臨。

蘇院長指出，政府從威權走向民主，有形改變是櫃台從125公分降低為75公分；無形改變在觀念，利用科技發展互通，大家一起參與、設計或研發，創造更好來共享，且獲得更多選擇，例如中秋連假時的交通疏運，提供各道路的車流、車速，供民眾自行選擇行駛的道路。

蘇揆表示，政府機關也要注意到改變所帶來的衝擊變化，例如網路瞬間流量負載過重，須事先規劃，或數位身分識別證（New eID）從小規模試行等，所以現代政府與人民應更密切，資訊更透明共享，同時更謙卑。古時政府必須「徙木示信」，現代政府要經人民同意串接連通，謙卑的吸收整理鍵盤後的各種意見，將之改進。

(中時 )