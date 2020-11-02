台灣抗癌協會20多名會員日前進行3天2夜單車圓夢之旅，從台中北區出發至南投、挑戰武嶺；抗癌勇士張清燿說，罹癌期間體重從50多公斤飆至65公斤，持續運動代謝快，逐漸瘦回54公斤，胃口好吃得多、養體力，開心直呼，「可頒抗癌成功畢業證書！」。

台灣抗癌協會第10屆「不倒騎士、勇闖武嶺」3天2夜單車圓夢之旅，今年因受疫情影響，取消環島活動，改從台中至武嶺單車行，65歲張清耀擔任自行車委員會主席，率領20多名癌友「勇闖武嶺」。

張清燿指出，6年前得到大腸直腸癌第3期經化療，再休養1段時間後，養成每日運動的習慣，1天一定要走路1個多小時，飲食也變得清淡，避免熬夜、喝酒，罹癌第1年即完成騎單車環島1圈的挑戰。

台灣抗癌協會理事長吳興傳表示，10年前號召癌友單車環島，宣揚「每天1身汗、醫生不用看」，「每日1萬步、健康有保固」，鼓勵癌友走出家庭、步入人群，用運動延續生命。

張清燿以親身經驗，鼓勵大家運動抗癌，參與戶外騎腳踏車，可以曬曬太陽、飆汗，連續5年環島，他許下未來每年完成騎單車環島的心願，要證明「癌友不是弱者」充滿活力朝氣。

(中時 )