財政部今（2）日在「109年度政府資料開放獎典禮」獲「資料開放人氣獎」第二名及「品質進步獎」等兩獎項之鼓勵及肯定。

財政部財政資訊中心自2014年起，每日更新提供全國近150萬筆「全國營業（稅籍）登記資料集」，包括統一編號、營業人名稱、資本額等項目，可結合政府各單位開放資料，進一步進行加值應用，截至今年10月底，共獲得外界28萬8千次瀏覽量及3萬7千次下載量，獲得「資料開放人氣獎」第二名表彰。

財政部指出，該部今年已開放2,025項符合金標章品質之資料集，另提供112項共通性應用程式介面（Open API）及50項白金標章資料項目，全面符合「機器可讀、結構化、開放格式」政府標準，顯示該部長期深耕資料開放之優化作業，已符合外界期望與應用，獲得「品質進步獎」勉勵。

財長蘇建榮指出，財政步致力推動行政院「政府資料開放優質標章暨深化應用獎勵措施」，提供外界使用深具應用價值之財政資料，並持續提升資料品質及加值應用服務。

(工商 )