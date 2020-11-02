彰化傳出道士踢倒鐵桶而讓警方偵破桶屍白骨案，51歲賴男犯案後將死者李男藏屍鐵桶16年，李男家屬多次上門找人未果，李父隱約有感或許兒子早已不在人世，但因苦無證據，只能四處求神問卜。

據悉，死者李男生前為白牌車司機，在彰化市某醫院外排班載客，而賴男與妻子洪女2人都在該醫院旁、洪女娘家經營的廣東粥店內工作，李男與洪女因而結識，在各自仍有婚姻關係情況下，發展婚外情不倫戀，甚至某次被賴男在店內樓上房間直擊，「抓姦在床」。

洪女因不堪姦情曝光憤而而離婚，賴男綠雲罩頂，每天忍辱工作，還得不時面對李男上門到店內叫囂辱罵，最後憤而帶著女兒搬出去，在大村鄉租屋棲身；卻因氣憤而與李男相約談判，最後痛下殺手。

由於丈母娘疼愛女婿，賴男失手犯案後沒多久，洪女母親又把賴男和孫女叫回家同住，個性老實勤奮的賴男搬回前妻洪女家中至今，10多年工作任勞任怨，卻鬱鬱寡歡，家人總以為洪女外遇一事讓他留下痛苦心結，誰料到竟是藏了殺人的秘密。

李父說，當年兒子已婚和媳婦育有2名子女，平時在彰化市區醫院開白牌計程車，很疼愛小孩的他即使半夜回家，也都會抽空陪女兒玩，怎料朋友約烤肉上門找人，大家才知道兒子失約也失聯。他和媳婦多次去洪家要人，但始終沒下文，16年來孫子們的生活開支都由他負擔，多年來持續四處求神，有時候還「趕場」一天跑兩家廟與問事，有說躲去中國、也有說已不再人世；他悲痛說自己心中隱約有預感，或許人早就不在了。

雖然檢警透過測謊和科學跡證，認為賴男獨自殺人藏屍。但李父仍不減憤慨說，他的兒子年輕力壯，賴男一個人如何能逼他就範，還能將他獨自塞入鐵桶藏屍？懷疑一定有共犯，也認為案情不單純，洪女知情不報。他也不滿批評，9月24日收到賴男從看守所寄來的懺悔信，兩封信都寫得文情並茂、相當感人，但字跡工整卻明顯不同人所抄寫，懷疑根本是賴男受人指導，目的是想求減刑。

(中時 )