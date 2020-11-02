苗栗縣政府文觀局將大湖薑麻園步道列為無痕山林示範。（謝明俊攝）

苗栗縣政府文觀局將大湖薑麻園步道列為無痕山林示範。（謝明俊攝）

苗栗山脈周邊地景天然獨特、生態環境、歷史古道等觀光資源豐富，吸引各地遊客蒞臨，體驗苗栗山脈旅遊獨具的魅力。苗栗縣政府文觀局特別選定大湖薑麻園出關古道，打造苗栗首座無痕山林，將帶領遊客漫步出關古道，享受無痕山林之美。

文觀局表示，我國「無痕山林運動」源於美國無痕旅遊概念（Leave No Trace，簡稱LNT）。美國自1960年起，在國民所得增加、工作時數降低、休閒觀念改變、交通方便性提昇、都市化現象等因素影響下，戶外遊憩活動廣受歡迎。

但由於旅遊所製造的些微破壞，日積月累，逐漸造成遊憩據點地表植物的損害和消失，甚至導致土地被侵蝕、樹木成長受影響、動物的生態及棲息地被迫改變、縮小和遷移、深具歷史價值的人文資源遭受破壞等現象，田此，無痕山林的概念旅遊，油然而生。

苗栗縣政府文觀局響應林務局持續推動無痕山林運動，並結合交通部觀光局推動脊梁山脈旅遊，特別選出大湖薑麻園的出關步道，做為苗栗縣首座無痕山林示範步道，在帶領民眾走出戶外，享受山林芬多精的同時，也善加保護山林自然及人文景觀。

文觀局長林彥甫表示，所謂無痕山林，包含七大準則，1、事前充分的規劃與準備。2、在可承受地點行走宿營。3、適當處理垃圾維護環境。4、保持環境原有的風貌。5。減低用火對環境的衝擊。6、尊重野生動植物。7、考量其他的使用者。文觀局希望藉以帶領民眾認識山林永續的重要性，也歡迎民眾多多走出戶外，到苗栗的古步道旅遊。

(中時 )