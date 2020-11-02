經受住上周五美股全面下跌以及日經跌至近兩個月低點的挑戰，日經今日開高走高，午後擴大漲勢。日企財報表現預示了復甦力道，國內受控制疫情亦為市場提供買氣。
周一日經225指數收漲318.35點或+1.39%，為23295.48點。東證一部指數漲28.62點或+1.81%，為1607.95點。日經周一完全收復上周五的失土，東證一部更跳高到近三個月的高點。
岡三證券首席分析師指出，觀察日企財報表現，可發現周期性股票正在復甦，部分企業正優於預期地調高年度財測預估。
東京股市第四大個股基恩斯(Keyence)上漲2.0%。該公司感測器發展以及其他電子產品表現，報出樂觀的季度業績表現。
村田製作所未能維持早先漲勢，投資人獲利回吐，跌1.5%。得益於行動手機和汽車相關需求，該公司上調優於預期的年度財測。
豐田汽車和電信商KDDI分別上漲2.2%和4.6%。兩家公司宣布在未來互聯網汽車時代加強合作，豐田將對KDDI投資522億日圓。
日本菸草(Japan Tobacco)上漲6.0%。
部分先前為贏家的居家股面臨壓力，Z控股跌10.6%。
(時報資訊)
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