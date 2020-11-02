來台求學的馬來西亞籍某大學女學生遭隨機擄殺，震驚國際，民進黨嘉義市立委王美惠2日哽咽怒轟警政署失職，嫌犯於9月30日已涉嫌擄人未遂，警方卻怠忽職守，以致嫌犯再犯得逞。

王美惠表示，今年9月30日嫌犯已犯下擄人未遂案，但警政署卻偵查不善，連3聯單都沒開，才讓嫌犯後來有機可乘，也讓一條寶貴的年輕性命受害，而警察局分局長淪落到要監督下屬開3聯單，實在很可悲。

嘉市立委王美惠針對馬國女大生在台遇害案，質詢警政署長徐國勇。（王美惠立委服務處提供）

王美惠一度激動落淚，哽咽地說，警政署沒有防患未然，有的警察很辛苦，但有的卻很鬆散，台灣是個自由民主多元開放的社會，如今卻因為治安問題，在國際形象蒙上陰影，非常不值得。

內政部長徐國勇答詢說，嫌犯當時擄人未遂的行為經研判很有可能是性侵案，屬非告訴乃論，依法警方必須要有積極偵查作為，但重點就是，人找到了，卻沒有繼續追下去。徐國勇承諾要痛切檢討。

王美惠是於今日立法院內政委員會排案審查內政部主管110年度收支預算案，針對馬國女大生遭擄殺案質詢徐國勇。

(中時 )