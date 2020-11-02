新冠肺炎爆發將屆一年，隨著國內疫情持續穩定，不少室內、外活動也陸續恢復。但在電子大廠仁寶宣布今年尾牙取消，許多公司也正在觀望要不要跟進。中央流行疫情指揮中心今天表示，本月將公佈「防疫秋冬專案」；能不能舉辦尾牙，要看一項重要指標，就是「國內有無不明本土病例」。

指揮中心發言人莊人祥表示，「秋冬專案」的詳細內容預計本月中出爐，其中是否能舉辦大型聚會活動的重要指標，必須要看屆時國內有沒有出現不明本土病例，若新增個案都為境外移入，「今年要辦尾牙這種活動，應該沒太大問題」。

仁寶開出第一槍，發言體系證實因疫情考量，群聚活動不安全，取消今年尾牙餐會。往年尾牙中最受員工期待的抽獎活動，會改成何種方式進行，還在等候內部通知。

根據《中央社》報導，電子大廠如廣達、緯創、和碩、英業達等都尚未定案，但已傳出有業者傾向不辦尾牙；宏達電也表示，將評估未來疫情影響再做決定。

據了解，許多公司考量員工悶了一年，若不辦尾牙，對士氣恐怕大傷；但員工群聚又怕出事，尤其公司有人從國外出差回來的。若把經費發下去，讓各部門自行處理，既有尾牙又降低風險，不失為一兩全其美的好辦法。

(中時新聞網)