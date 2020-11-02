時序入冬，離島旅遊漸入淡季，澎湖縣打造另一條農特產推廣道路。縣長賴峰偉戴上廚師帽、披上圍裙，示範海葡萄與鋸齒麒麟菜的作法，讓中時CAMPUS小編吃得舌頭差點吞下去。賴峰偉強調，只要上「澎湖優鮮」網就能買到縣府認證優質水產品。

賴峰偉1日來到澎湖著名的吳家小館，掛上綴有「廚神」字樣的圍裙，馬上換了一副模樣，認真洗手做羹湯，動作十分麻利。不過，他承認，只有當年留美時自己努力下廚過，現在只能做做小菜。

還好，澎湖特產海葡萄吃的是新鮮，料理沒什麼難度，既可以生吃也可以煎蛋。賴峰偉煎蛋技術不差，至少煎完看得出來是蛋；CAMPUS兩名小編年僅24歲，眼睛直冒小星星，但在廚房內，基本只有當吃貨的天份。

學名為長莖葡萄蕨藻的海葡萄，又稱「綠色魚子醬」，口感很像新鮮魚卵，咬在嘴裡會啵、啵 啵，有鹹鮮味。是去年澎湖縣農漁局水產種苗場與養殖戶合作，成功打造乾淨海水場域的水產養殖技術。

鋸齒麒麟菜適合涼拌，說到這個，賴峰偉就來勁，因為這道料理更沒難度，洗乾淨，拌一拌醋、香菜、鹽巴就行了，號稱「海燕窩」，吃起來脆脆的，口中迸出海藻鮮味。

賴峰偉強調，這兩種藻類都是澎湖特產，經由農漁局技術轉移給民間養殖，在天然乾淨無汙染的海水中長成，只要來到澎湖，很便宜就能吃到這些特有名產；「澎湖優鮮」網站上則有各種認證水產品，新鮮直送，自用送禮兩相宜。

(中時 )