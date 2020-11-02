鑑於近期國際情勢的重大發展，蔡英文總統10月31日上午在總統府召開國安高層會議，並做出台美關係、對岸軍事威脅等5大面向裁示，引發各界關注和討論。對此，中華戰略學會研究員張競投書媒體的文章中提到，「究竟為何召開此項會議，會中真正討論事項為何，顯然未能完全讓相關人士信服」。

在國安高層會議中，針對深化台美關係，總統說，無論選舉結果，持續深化與美共和黨及民主黨關係，爭取美國跨黨派持續對民主台灣一致支持，就是台灣推動台美關係發展首要目標。

張競的文章「張競談文論武》政治災難抑或國安危機？——評近日召開的國安高層會議」原稿刊登於《優傳媒》，他在文中質疑，「此外本項會議若是原先就預定召開，怎有可能安排在星期例假日，而且事先又未發送會議通知單？」

另外，張競也質疑當天的國安高層會議是否有法源依據，並懷疑是否與美國華盛頓郵報爆出的報導，以及和蘋果日報高階助理事件有關，因此到底是因為政治災難必須緊急會商進行損害管制，或是真正存在國安危機，必須因應狀況提出有效對策，這些部分總是讓各界質疑。

張競在該篇文章中也認為，美國大選並未存在任何驚奇或是離譜狀況，實在沒有理由在假日召開此項國家安全高層會議，並且還要高調對外公布內容，「難道這個會議是要對誰表態交心嗎？」

(中時新聞網)