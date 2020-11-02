位於高雄亞洲新灣區的「前鎮新創園區」，將搭配亞洲新灣區，以5G、物聯網、智慧城市、區塊鍊、以及數位內容為核心，推動南台灣新創產業發展，比照「林口新創園區」模式，在高雄軟體園區設置基地，未來，則規劃在介於高雄展覽館和高軟園區中間的中油特倉專區，設置新創園區基地，預計2027年完成並營運。

立委賴瑞隆2日指出，經濟部中小企業處所轄「中小企業發展基金」，針對北部林口新創園區，明年度編列6071萬元的營運收入，顯見林口新創園發展快速，但，相較之下，前鎮新創園區的速度及力道，有待強化。

賴瑞隆表示，關於前鎮新創園區的進度，他質詢經濟部長王美花，並要求經濟部應編列更多經費，支持高雄新創產業發展，他說，王美花除了表示前鎮新創園區預計今年11月20日揭牌，為了因應發展快速的新創產業，經濟部初期將投入600萬元經費，未來，經濟部會協助投入更多資源，加快前鎮新創園區規模及發展，打造南北兩大新創核心。

前鎮新創園區共有3大發展策略，首先是「數位科技優先」，讓AI、IOT、區塊鏈、AR/VR等數位技術來刺激各行業發展，未來科技應用創新扮演產業轉型的引擎角色，所以將以數位科技為發展重點。

其次是「結合優勢產業能量」，透過鼓勵既有產業成立加速器，或是成立天使投資資金方式、擁抱數位轉型、加速南部產業創新轉型。而「定位國際亮點」，發揮亞洲新灣區的地理位置，以亞太新創團隊落腳為目標，結合物流運籌、海遊休憩、大型娛樂等資源來吸引國際創新。

(工商 )