ESG投資夯，連帶也吸引海內外資金持續流入ESG市場，讓國泰永續高股息ETF（00878）也持續獲市場青睞的關鍵，國泰投信2日指出，該檔ETF迄今規模逾新台幣210億，躍居台股ETF前三大。國泰投信2日公告00878預估首次配息金額，以10月30日評價日淨值14.42元為基準，預計每受益權單位配發0.05元，年化配息率約1.3％，11月12日將公告實際的配發金額，除息日訂在11月17日，投資人最晚在11月16日前持有，皆可參與除息。國泰投信指出，當前ESG已成投資決策中不可或缺的要素，而結合了季配息設計，更加符合長期投資、理財規劃及現金流管理等需求。但ETF可能會遇到兩個先天性的限制，一是成立時間落在除權息旺季末端，只能拿到部分台股息值；二是成立後隨規模及受益人數大增，每單位可分配收益因而被稀釋。

以即將首次配息的00878來說，成立前，已有超過一半的成分股除完息，自然無法拿到所有持股的股息，加上全球投資趨勢日益看重ESG概念，存好股的投資策略大行其道，使該檔ETF在上市後規模增加逾3倍，在越來越多投資人進來領取這些固定股息的情況下，每單位可分配的金額自然會減少。國泰投信指出，整體來看，ESG投資當道，00878持續受投資人追捧，迄今已是台灣市場規模最大的ESG主題ETF，也成了新國民ETF。觀察ETF上市初期，大多需要一定的調整期以累積帳上息值，投資人應長線持有，才能掌握ESG永續投資機會。

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