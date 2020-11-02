十一長假也沒在怕！新普9月營收奔9字頭月增7％ 16:212020/11/02 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 電池模組龍頭新普（6121）公告10月業績，在各類產品拉貨動能延續之下，9月營收直奔9字頭，達92.24億元，連續第二個月刷新營收新高紀錄，月增7％、年增28％，表現優於預期。 無懼於10月的長假效應，新普10月營收大幅成長，單月營收首度站上9字頭，達92.24億元，為連續第二個月創下營收新高，累計新普前10月營收660.89億元，較去年同期勁揚12.6％。 (工商 ) #新普 #月營收 #字頭 #月增 #連續第二個月 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 業績旺！小鵬汽車10月總交付量年增229％ 16:392020/11/02 財經 買方不追價 六都10月買賣移轉月減11% 16:212020/11/02 財經 《國際產業》起亞汽車10月銷量增6％ 今年來減7％ 16:312020/11/02 財經 10月PMI、NMI續雙擴張 看法轉趨保守 11:092020/11/02 財經 國光十月營收再登頂 前十月營收超越去年 12:252020/11/02 財經 《生醫股》國光生10月營收續飆新高 前10月超車去年全年 12:162020/11/02 財經 《電機股》世德Q4營收拚今年高峰 擬全面持有子公司MMG 11:082020/11/02 財經 財新：10月中國製造業PMI創逾9年半高 10:452020/11/02 財經 大面額刮刮樂 2021元月報到 04:102020/11/02 生活新聞 《半導體》外資齊聲看讚 日月光投控登近3月高點 11:082020/11/02 財經 財經熱門新聞 大選後美股會崩？專家爆散戶砍光 恐犯下大錯 - 財經 川普拚連任不只為美國 竟有260億鉅債未來4年到期 - 財經 想買台積電小心！下300股變300張 違約交割2大補救曝光 - 財經 大同董事長換人當 董事會拍板林文淵接任 - 財經 - 中央社 美大選「終局已定」？張忠謀親吐8字真言 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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