電池模組龍頭新普（6121）公告10月業績，在各類產品拉貨動能延續之下，9月營收直奔9字頭，達92.24億元，連續第二個月刷新營收新高紀錄，月增7％、年增28％，表現優於預期。

無懼於10月的長假效應，新普10月營收大幅成長，單月營收首度站上9字頭，達92.24億元，為連續第二個月創下營收新高，累計新普前10月營收660.89億元，較去年同期勁揚12.6％。

(工商 )

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