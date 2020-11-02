受到10月因連假多、工作天數較少的因素影響，六都10月建物買賣移轉棟數為2.17萬棟，月減10.9％、年增0.8％，業者觀察，雖然房市熱度並未明顯降溫，不過房價高漲、自住買方追價無力，投資買盤青睞的預售屋交易磁吸市場資金，也是買賣移轉棟數減少的因素之一。

9月六都買賣移轉創下房地合一實施57個月以來的單月新高，根據六都地政局公布的10月買賣移轉棟數，與9月相較，除了台中市月增0.6％外，其餘五都均衰退，與去年同期相較，六都增減幅度大致在一成以內，台北市年增9.5％為最高。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，今年第三季買氣快速回籠，邁入第四季買氣未明顯衰退，10月買賣移轉棟數卻比9月明顯減少，主要因10月中秋及國慶兩個連續假期，代書送件與地政機關收件可辦理過戶的工作天數減少18％，9月地政機關上班23天，10月僅有19天，但移轉棟數僅月減約一成，反應出市場交易狀況表現仍佳。

住商不動產企研室經理徐佳馨表示，疫情解封後房市一路走揚，多數資金布局已到位，預售市場更具有財務操作空間，吸引投資買盤轉進，雖然房貸利率探底，不過價格仍是關鍵，若短期價格漲太兇，買盤也會因此受到影響。

以前十月買賣移轉棟數觀察，六都合計達19萬棟，年增4.9％，六都中以桃園年增14.7％為最高，台北市、台中市分別為8.1％、6.9％次之，僅南高二都因去年基期較高，今年各衰退近3％。

永慶房屋業管部協理謝志傑表示，國內肺炎疫情控制後，加上低利率環境、寬鬆貨幣政策，遞延性買盤陸續出籠，下半年房市交易漸趨熱絡，屋主心態也逐漸轉硬，議價空間有限，但自住買方加價意願不高，近期政府開始緊盯房市、討論調控政策，部分民眾對於房市的看法轉趨觀望均使累計年增率稍微收斂。

(工商 )