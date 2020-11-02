大同公司經營權正式易主，大同下午發布重訊，東森電視、台苯董事長林文淵確定擔任大同董事長，創下首次非林尚志家族成員，擔任百年企業董事長職務。

林文淵是美國夏威夷州立大學土木研究所碩士，曾任中鋼董事長，也當過台電董事長，目前為台苯、東森電視董事長。

另外，大同也公告資遣法務長謝安；當時大同公司派、市場派激烈競爭過程，趙安是第一線主力攻防者、強力捍衛公司派，召開記者會抨擊市場派是違法中資。（編輯：潘羿菁）1091102

(中央社)