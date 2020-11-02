大同董事長換人當 董事會拍板林文淵接任 16:292020/11/02 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林文淵（資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大同公司經營權正式易主，大同下午發布重訊，東森電視、台苯董事長林文淵確定擔任大同董事長，創下首次非林尚志家族成員，擔任百年企業董事長職務。 林文淵是美國夏威夷州立大學土木研究所碩士，曾任中鋼董事長，也當過台電董事長，目前為台苯、東森電視董事長。 另外，大同也公告資遣法務長謝安；當時大同公司派、市場派激烈競爭過程，趙安是第一線主力攻防者、強力捍衛公司派，召開記者會抨擊市場派是違法中資。（編輯：潘羿菁）1091102 (中央社) #董事長 #大同 #林文淵 #電視 #東森電視 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蔡辰男搶攻法式料理 海峽會續約 再創餐飲新品牌 04:102020/11/02 產業．科技 林飛帆酸江啟臣同志遊行不敢來 臉書遭嗆：南鐵強拆你也不敢來 12:592020/11/02 政治 華映背信案 高檢駁回再議 林郭文艷3人不起訴確定 09:012020/11/02 社會 內外皆美 正文Q3財報揚眉吐氣 04:102020/11/02 證券．權證 早餐愛吃這稀飯組合 CEO心臟病風險指數飆升 09:512020/11/02 健康 國際票券統籌主辦 力麗集團日月潭力麗溫泉酒店聯貸案 15:402020/11/02 財經 大同董座今出爐 林文淵可望全票當選 04:102020/11/02 財經要聞 自營商品加持 東森購績昂 04:102020/11/02 證券．權證 財團誆助重建 及人中學引狼入室 恐遭滅校 08:062020/11/02 生活 NCC不該對中天指指點點 04:102020/11/02 時論廣場 財經熱門新聞 大選後美股會崩？專家爆散戶砍光 恐犯下大錯 - 財經 華為最艱難時刻 任正非曝要找這種「兵力」才能打贏 - 財經 想買台積電小心！下300股變300張 違約交割2大補救曝光 - 財經 生技股王爭霸 本周掀牌 - 財經要聞 - 工商時報 美大選倒數！亞股收高氣勢接棒 道瓊期指漲近500點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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