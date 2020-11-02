台權會提告數位身分證有資安風險，並在台北高等行政法院開庭時說內政部一問三不知。內政部表示，該指控與事實嚴重不符，對於法官所詢新式身分證記載事項、相片規格、國民身分證晶片資料清單等事項，內政部均一一加以說明。

針對換發數位身分證法律授權問題，內政部表示，將現行紙本身分證改為PC晶片卡的數位身分證，屬於身分證格式的變更，依戶籍法第52條規定，已授權內政部訂定身分證的格式、內容、繳交的相片規格等，故換發數位身分證完全符合法律的規定。

至於舊證公告失效有無損及民眾權利？內政部指出，依戶籍法第59條第2項規定，身分證全面換發及舊證失效日期，由中央主管機關公告。全面換證期間已領取新證的民眾，可持新證行使各項權利義務；於全面換證期程結束後，未換證的民眾仍然可以換發新證，未換領新證者，仍得以其他身分證明文件，如中華民國護照、戶口名簿等，行使其權利。如受行政機關不利益處分，而認其權利或法律上利益受有損害，可依法提起行政救濟。

內政部另表示，為辦理換發作業，業於109年3月19日修正發布國民身分證全面換發辦法，並研修戶政規費收費標準、國民身分證及戶口名簿製發相片影像檔建置管理辦法，並已辦理預告作業，將儘速完成相關法制作業後對外公布。

內政部最後表示，民間團體對於隱私、資安及換發的疑慮，內政部會在戶籍法、個人資料保護法、資通安全管理法等法律基礎上，謹慎推動數位身分證，以符合時代潮流，享受智慧便利的生活。

(中時 )