中澳外交及貿易關係持續緊張之際，大陸近日針對活海鮮進口商品推出新的海關檢疫措施，影響進口時間。英媒2日報導，澳洲政府和業界表示，上述新措施實施後，澳方已暫停對陸出口龍蝦。

澳洲農業部長利特爾普勞德表示，澳洲嚴重關注陸方自10月30日開始實施的新檢疫規定，該國官員正設法與北京討論上述狀況。澳洲海鮮貿易諮詢團體（Seafood Trade Advisory Group）11月1日表示，鑑於大陸新增進口檢查項目，恐造成延誤風險，大部分澳洲出口商已暫停輸出龍蝦到大陸。

大陸是澳洲龍蝦最大的出口市場。數據顯示，在2018到2019年，94%澳洲出口龍蝦都是輸往大陸，總值7.52億澳幣。外界認為，澳洲先前呼籲國際調查新冠病毒起源，因此觸怒北京，此後大陸陸續向澳洲大麥徵收反傾銷稅、暫停部分澳洲牛肉進口等，活海鮮可能是陸方最新的報復目標。

(中時 )