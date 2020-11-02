口碑爆棚的「古裝版」熱血諜報好戲《大宋少年志》，11月3日起每週一至週五晚間8點在中天娛樂台播出，演出《以家人之名》小哥「賀子秋」一角爆紅的張新成飾演男主角「元仲辛」，這是他首次挑戰古裝劇，當談到演繹現代與古代角色有何差別時，他表示古裝戲演起來較困難，「因為現代戲更貼近生活一點！」

《大宋少年志》由《慶餘年》王倦擔當總編劇，內容描述6位性格迥異的少年，為了守護朝廷國家而組成「秘閣」七齋，經歷重重危機與層層考驗，互相扶持同赴險境的故事，由張新成、周雨彤、鄭偉、蘇曉彤、王佑碩、禾浩辰主演，劇情節奏緊湊、詼諧幽默，不但有環環相扣的懸疑緊張，也有激勵人心的革命故事，讓該劇話題收視居高不下。

禾浩辰翻轉形象，在《大宋少年志》飾演紈褲官二代的「韋衙內」。(中天娛樂台提供)

《大宋少年志》劇中大量的武打戲份，讓擁有舞蹈底子的張新成也差點吃不消，「以前學過舞蹈，我以為我會接觸得比較快，其實會遇到很多問題，舞蹈和武打在協調性上面，還是有很大的不同！」不過張新成也在訪問中自曝：「我滿喜歡吊威亞（吊鋼絲）的！」他說雖然吊在鋼絲上面和平時使力的方法不同，但慢慢地也就能找到平衡的方式。

6位主演在劇裡飾演的角色，各自展現了獨一無二的個性與能力，有如古代版偶像團體，各有各自的「擔當」特長，發揮在團隊中完成任務。例如張新成飾演的「元仲辛」看似油嘴滑舌，卻機智過人心思縝密，是一個非常聰明的角色，其實張新成在戲外也是個學霸，獲得多所學校的專業第1名好成績，被認為「根本是本色出演」！周雨彤飾演的女主角「趙簡」，則是不同於一般戲劇裡柔弱的女主角人設，是一個性格獨立自強的女中豪傑。

《大宋少年志》由(左起)蘇曉彤、王佑碩、周雨彤、張新成、鄭偉、禾浩辰主演。（中天娛樂台提供）

反差最大的，莫過於由禾浩辰飾演的「韋衙內」。陽光帥氣的禾浩辰，當年出道是擔綱九把刀小說改編電影《等一個人咖啡》男主角而打開知名度，這次在《大宋少年志》飾演任性妄為的官二代「韋衙內」，貪財、行事莽撞、卻重情重義，角色討喜深獲觀眾喜愛。禾浩辰坦言私底下的自己不若「韋衙內」一樣性格外放，因此拍攝前期非常擔心自己能否好好詮釋，所幸導演不斷給予鼓勵，才讓他能夠放心去演。

(中時 )