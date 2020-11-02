停辦8年的「台灣工藝之家」評選，今年再度重新舉辦，全台評選出25名工藝家，雲林縣就占3位，分別為粧佛大師陳明洲、纏花老師林佩瑩、拼布老師周秀惠。3位工藝家各以傳統精湛工藝獲得評審青睞，成為國家認證的頂級工藝家。
「台灣工藝之家」停辦8年後，今年再度重啟評選活動，每縣市僅能推舉5位工藝家參與評選，雲林縣則推舉4名，其中3名工藝家一路通過初選，闖進決選獲得「台灣工藝之家」正式認證。評選機制嚴格，針對工藝師資格、書面、作品審查等都有相關嚴謹規範，獲此殊榮堪稱雲林工藝之光。
雲林縣文化觀光處長陳璧君表示，雲林縣3位工藝家獲得「台灣工藝之家」認證，是難得殊榮，未來縣府將積極參與配合工藝輔導單位之相關推廣活動，使社會大眾更加瞭解工藝、喜愛工藝，進而重視工藝。
林佩瑩表示，從報名到獲選期間，壓力相當大，要重新裝修工作室、整理作品等，時間非常緊迫。這是工藝界最頂尖的殊榮之一，很感謝家人支持創作，未來也將繼續推廣傳統工藝。
3位工藝師12月12日將前往台北接受國立臺灣工藝研究發展中心授證，預計明年初正式掛牌。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。