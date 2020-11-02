停辦8年的「台灣工藝之家」評選，今年再度重新舉辦，全台評選出25名工藝家，雲林縣就占3位，分別為粧佛大師陳明洲、纏花老師林佩瑩、拼布老師周秀惠。3位工藝家各以傳統精湛工藝獲得評審青睞，成為國家認證的頂級工藝家。

「台灣工藝之家」停辦8年後，今年再度重啟評選活動，每縣市僅能推舉5位工藝家參與評選，雲林縣則推舉4名，其中3名工藝家一路通過初選，闖進決選獲得「台灣工藝之家」正式認證。評選機制嚴格，針對工藝師資格、書面、作品審查等都有相關嚴謹規範，獲此殊榮堪稱雲林工藝之光。

纏花工藝老師林佩瑩從事纏花工藝超過15年，以線卷纏繞鐵絲，做出許多精美作品，終獲評審青睞得到「台灣工藝之家認證」。（周書聖攝）

雲林縣北港粧佛大師陳明洲獲選「台灣工藝之家」評選認證，雲林縣政府文化觀光處赴工作室張貼紅紙報喜。（雲林縣政府文化觀光處提供／周書聖雲林傳真）

雲林縣文化觀光處長陳璧君表示，雲林縣3位工藝家獲得「台灣工藝之家」認證，是難得殊榮，未來縣府將積極參與配合工藝輔導單位之相關推廣活動，使社會大眾更加瞭解工藝、喜愛工藝，進而重視工藝。

林佩瑩表示，從報名到獲選期間，壓力相當大，要重新裝修工作室、整理作品等，時間非常緊迫。這是工藝界最頂尖的殊榮之一，很感謝家人支持創作，未來也將繼續推廣傳統工藝。

3位工藝師12月12日將前往台北接受國立臺灣工藝研究發展中心授證，預計明年初正式掛牌。

(中時 )