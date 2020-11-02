昆凌在地下道為雜誌拍攝封面。（Marie Claire美麗佳人提供）

昆凌日前在地下道為《美麗佳人》時尚雜誌拍攝懸疑風格封面，1993年出生的她，童年最有共鳴的一部片是琳賽蘿涵演的《天生一對》，到現在轉台看到都還是會看完，「因為我也很調皮啊，然後也有後母，看這部片就覺得So me，我小時候也有參加童子軍，要生火、紮營，會有人過來評分，還要用鍋子煮飯，很好玩。」她哪想得到，自己15歲的時候會跑進電視節目裡，20歲的時候闖進大銀幕拍《志氣》，25歲之際甚至進軍好萊塢，和奧蘭多布魯、巨石強森拍戲。

外界揣想她與老公周杰倫是哪一種浪漫電影，她說，抓住她的是像《史密斯任務》裡小布和裘莉那樣諜對諜的甜蜜，「很有愛，但有時候又想要鬧對方，偶爾哈哈你沒猜到吧～我覺得這種感覺很可愛。」而當生命迎來兩個寶貝，昆凌說現在一家四口反而天天都像在演《野蠻遊戲》，時而崩潰，時而歡笑，當媽的永遠不知道今天會抽到什麼籤，小孩會乖還是會皮，只能放寬心接招。

昆凌為雜誌拍攝封面並受訪。（Marie Claire美麗佳人提供）

聊到跟老公印象最深刻的一部約會電影？昆凌：「其實印象最深刻的電影是我們一起去看《摩天大樓》的試映，因為當時剛生完小孩，從老公陪我錄試鏡帶、到定裝，然後一路到片子拍完，看它變成成品，我們一起看試映片的時候就覺得，哇，好感動。」

如果要寫一個劇本讓全家演出，會是怎樣的故事？昆凌笑說：「應該會是一部搞笑動作片，因為家裡很鬧。導演就找老公吧，因為他最了解我，他知道哪些是精髓哈哈。不可能啦，可能永遠不會上映吧，哈哈哈。」

昆凌接受雜誌專訪。（Marie Claire美麗佳人提供）

被問是否曾經在工作和家庭之間分身乏術過，昆凌說，之前錄節目的時候，可能一個禮拜回家二、三天。中間要轉場，從一個城市飛到另一個城市，有時剛好空閒一天，她就跟經紀人說「我要飛回家」，就算只待一個晚上、隔天一早再趕去機場也沒關係，就算只有幾個小時能跟小孩抱在一起睡，都覺得OK值得。

聊起全家前陣子環島美食之旅，昆凌說，他們在花蓮吃了公正包子，台南美食也好多，像碗粿、薑汁蕃茄，真的好好吃，還有台東長濱有一間私廚，主廚的調味真的很厲害，屏東是去旁聽席，弄得很像小歐洲，「我老公是屬於走到哪就吃一下，但是我會上網查評價，評價不好我就沒食慾了，我怕我點了會失望，那還不如保留胃口給好料，不要浪費一滴熱量。」

(中時 )