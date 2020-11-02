廖偉凡2日參加JET《命運好好玩》，近日95歲的高齡媽媽因跌倒髖關節開刀，他為照顧老母親，台北、新竹兩頭跑，壓力過大導致牙齦發腫，還拔掉兩顆牙，重新植牙及整牙花了20萬，「我跟媽媽有種特殊牽絆，每次讀到朱志清〈背影〉，都會想到她當年騎腳踏車、背著患腦膜炎的弟弟與我去醫院的背影」。受疫情影響，本來大陸工作滿檔的他進入循序漸進的退休期，幸好2年前接到直銷公司邀請擔任總經理，月入超過20萬，生活不虞匱乏。

廖偉凡在擔任總經理的過程，直銷公司從原本1億多業績，成長到4億，他去年因喉嚨不好，曾向老闆提辭呈，但因為他的吉祥物效果太好，老闆不放人，提議他轉當顧問，現在每周到全台各地分店現身一次，薪水雖然砍半，但仍有6位數。值得一提的是，還有大陸獵人頭公司也來挖角，開出5倍薪水，但他沒有點頭，「我根本不會賣東西，只是當門神，自己要知道斤兩呀」。

廖偉凡曝近況。（吳維書攝）

廖偉凡笑稱現在自己每周長途健行一次，挑戰金山魚路古道等路線，也定期找朋友露營，家裡還特地買了野地帳篷跟露營區帳篷，兒子還問他買那麼多帳篷差別在哪，他笑回：「野地帳篷要更防風、防水，當然不一樣！」相當享受生活。

(中時 )