苗栗總預算長達26年未被刪除，今年議會國民黨團針對明年預算，決議擬刪除部分預算，國民黨籍議長鍾東錦強調，絕非為刪而刪，而是刪除編列不恰當的預算。苗栗縣長徐耀昌回應，如果合理但欠缺周詳考量的預算希望能先溝通，但若是窒礙難行、不實編列，行政單位會用負責任的態度面對，並予以尊重。

苗栗縣議會國民黨團2日召開會議，共16人討論明年度預算項目。黨團指出，苗栗縣因年度經費預算拮据，地方建設相對落後，因此20多年來苗栗縣議會議員多數考量地方亟須加強軟硬體建設，通過所有縣府所提的年度預算。

今年為顧及經費使用的急迫性與正當性，黨團考量縣府財政尚未健全，針對明年苗栗縣總預算案，擬刪除部分經費。據了解，黨團欲刪除的預算有2案共500萬元，達成刪減預算共識後將提第一審查會討論，再提交大會議決，此舉可能打破26年來苗栗縣總預算從未刪除過的慣例。

鍾東錦表示，許多議員認真檢視預算書，針對不恰當的部分予以刪除，並非為了刪預算而刪預算。

此外，會議中，黨團因應美豬即將進口，提出「苗栗縣食品安渠衛生管理自治條例修正草案」討論，將朝6都嚴謹標準修正，並且提高罰則，嚴格規範標示，以維護縣民健康與食品安全。

(中時 )