晶華(2707)國際酒店集團受惠暑期國旅需求爆發，2020年第三季歸屬母公司稅後淨利達2.02億元，較第二季的近17年谷底彈升達1.3倍，每股盈餘（EPS）1.59元。累計前三季歸屬母公司稅後淨利4.37億元、年減幅收斂至57.05％，每股盈餘3.44元。

此外，晶華董事會亦通過將與富邦金(2881)旗下富邦人壽簽訂租賃契約、取得台北市北投區使用權資產，規畫開發擁有126間客房、湯屋及2間餐廳的「晶泉丰旅」溫泉旅館，預計2024年第二季開始營運。據了解，此案為預計改建為地上14層、地下3層的都更案。

晶華第三季合併營收14.93億元，季增達47.67％、年減7.43％，站上今年高點。毛利率30.97％、營益率17.39％，雖低於去年同期32.87％、19.91％，但以自第二季21.85％、4.01％的新低谷底顯著反彈。

雖然受匯損增加影響，晶華在認列0.26億元政府紓困款挹注下，第三季業外維持收益，歸屬母公司稅後淨利2.02億元，季增達1.3倍、年減27.65％，自近17年低點反彈，每股盈餘1.59元，雖低於去年同期2.19元、但顯著優於第二季0.69元。

晶華表示，由於新冠肺炎疫情邊境管制，台北晶華酒店受無國際旅客影響衝擊，第三季客房營收年減達56.36％。所幸暑期國旅需求爆發，使旗下礁溪晶泉丰旅、太魯閣晶英酒店及達美樂營收及獲利均提升，帶動獲利自低檔顯著反彈。

累計晶華前三季合併營收38.64億元、年減20.01％，為近10年低點。毛利率27.07％、營益率12.18％，續處同期新低。加上業外收益減少63.54％，歸屬母公司稅後淨利4.37億元、年減57.05％，續處近17年同期低點，每股盈餘3.44元、亦為近14年同期低點。

晶華表示，前三季合併稅後淨利4.86億元、年減53.57％，主因亦是客房業務受邊境管制影響，致使營收年減達59.16％。另外，子公司晶華國際投資去年認列出售日本東京投資性不動產收益，亦使合併稅後淨利減少2.18億元。

不過，受惠後疫情時代國旅需求爆發，晶華旗下礁溪晶泉丰旅、台南晶英、太魯閣晶英及達美樂，前三季營收及獲利同步成長。其中，持股55％的太魯閣晶英稅後淨利0.94億元、年增達74.46％，達美樂稅後淨利0.57億元、亦年增16.82％。

晶華表示，雖然營收表現受疫情影響不若以往，但集團整體業績表現仍在全台觀光業界維持領先地位。展望後市，為延續暑期訂房盛況，集團營運重點仍全力鎖定城市度假商機，台北晶華酒店持續推出多款住房優惠專案，以滿足多元化消費族群需求。

而將於今日落幕的2020 ITF台北國際旅展，受惠國旅大爆發、消費者買氣熱絡，晶華展場攤位排隊人龍綿延逾1公里，銷售業績年增近30％、創下歷年來新高。晶華期望透過為各領域客層量身打造的多元住房優惠，為第四季及明年住房率增溫。

(時報資訊)