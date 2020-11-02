2020年台灣大賽前2戰打完雙方各取得1勝，系列賽第3戰明天起將移師統一獅主場的台南棒球場進行，雙方仍推出洋投先發，而翻開過去台灣大賽歷史，扣除先保送一勝的狀況，前兩戰打完共有10次1勝1負，能搶下第3勝的球隊奪冠機率將有6成。

中信兄弟與統一繼2009年後再度於總冠軍戰碰頭，首戰由統一在延長賽靠著潘武雄代打開轟，奪下勝利，昨天兄弟則靠著德保拉好投領軍，加上岳東華、岳政華兄弟檔同局開轟，成功扳回一城，也將7戰4勝制的比賽縮成5戰3勝制。

而過去台灣大賽史上，扣除囊括上、下半季冠軍先保送一勝的狀況，前兩戰打完共有10次雙方戰成1勝1負，而其中有6次先搶下第3場勝利的球隊最終能奪冠。

分別為1990年味全對三商、96年統一對味全、98年味全對興農、2000年統一對興農、03年兄弟對興農及19年Lamigo對兄弟。

統一獅先發投手泰迪。（資料照，中央社）

為了搶奪6成的奪冠機率，雙方第3戰仍然推出洋投先發，將由統一泰迪迎戰兄弟米蘭達。

泰迪本季例行賽出賽10場，拿下6勝0敗，防禦率3.81，其中對戰兄弟2場先發、1場後援，拿下3勝，17.2局的投球中僅失1分非自責分，對戰兄弟的防禦率仍是完美的「0」。

米蘭達本季出賽25場，摘下10勝8負，防禦率3.80，其中面對統一9場比賽拿到3勝2負，防禦率3.05。

(中時 )