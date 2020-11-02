萊豬議題柯P扯桃府會一家親 鄭文燦這樣看...

桃園市議會上周開第一槍，加嚴規範瘦肉精肉品，台北市長柯文哲昨以桃園市長鄭文燦是小英愛將，嗆聲民進黨內部對萊豬議題都搞不定，今又批桃園府會一家，要鄭「不要再假了」，鄭傍晚親上火線，但仍未正面回應，四兩撥千金稱大家都關心食安，國家食安標準不能一國兩制。

鄭文燦表示，自己專心在市政工作，沒有必要你一言、我一句，強調大家都非常注重食安問題，認為一個國家的食安標準當然是要一致化，絕不能一國兩制，只要把握這個基本原則，就不會有這些問題。

桃園市議會上周五開第一槍反擊，三讀通過修訂食安自治條例，加嚴規範全市販售的牛雞豬等供人食用肉類，都不得檢出乙型受體素，違者最高罰10萬元。

台北市長柯文哲直指鄭文燦是蔡英文總統愛將，民進黨連內部都搞不定，就不用去期待別人，桃園市新聞處昨反擊稱是議會佔多數席次的國民黨議員提案，非市府主導，柯文哲今再嗆「不要假了」，直言大家都很清楚，桃園是府會一家親，認為鄭文燦早知悉且授意。

(中時 )