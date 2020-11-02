南韓女團BLACKPINK成員Jennie被稱為「人間香奈兒」，甜美長相和高冷氣質形成巨大反差，不僅擁有大批死忠粉絲，還是時尚圈的最愛，沒想到在台灣也竟有女星和她撞臉，也意外掀起討論，事後她也在臉書發文，「好啦！年輕時可能有點」。

何如芸表示，朋友某天突然貼了一張照片給她看，說和她簡直一模一樣，何如芸上網一查才發現，原來照片上的竟是BLACKPINK成員Jennie，她又再深入了解，發現Jennie原來大有來頭，越查越手軟，「是全球知名的團，韓國第一Kpop，YouTube fans 5100萬！愈查我愈手軟…。」

何如芸驚慌地說，要朋友別開玩笑，深怕觸怒BLACKPINK粉絲，「這樣說她的粉絲光吐口水就淹死我了吧？」也無奈問朋友兩人到底是哪裡像，朋友卻直接賭氣說：「在我眼裡看來妳是！不信妳自己比對！」讓何如芸不得不承認年輕時可能有一點像，但一模一樣真的太誇張了。

何如芸年輕時也曾有嬰兒肥的圓潤臉蛋。(圖/翻攝自何如芸臉書)

她也貼出年輕時的照片，和Jennie做對比，坦承被說像總是想的，也強調這是朋友的立場，和自己無關，「這是朋友的眼中看出來的，不代表我個人立場。」網友們也紛紛贊同，「真的很像，不說以為是你的宣傳照」、「像，真的很像，像剛出道時的妳，現在的妳更漂亮了」、「乍看之下真有幾分神似」。

在 Instagram 查看這則貼文 J（@jennierubyjane）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 21 日 上午 2:10 張貼

(中時新聞網)