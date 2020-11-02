交通部觀光局的「安心旅遊」補助已於10月31日截止，為延續國旅熱潮，苗栗天童康旅推出首波「健康旅遊」優惠方案—11月7日當日住房優惠，雙人房全面半價，僅3500元，有3種旅宿方案提供民眾選擇。
天童康旅「11／7 當日住房優惠」共推3種方案，分別是：
「A方案」：住房買1送1（含早餐），原價9200元，優惠價3500元。（限雙人房，加贈的另一次住房則限平日使用，須於7日前來電預約）
「B方案」：住房＋早餐＋檢測，原價7500元，優惠價3500元。（備註：限當日使用）
「C方案」：1泊2食（住房＋早餐＋晚餐），原價6460元，優惠價3500元。（備註：限當日使用）
苗栗天童康旅推出「健康旅遊住房」專案，除了為國旅市場盡一份心力，更期望旅客能在旅遊過程中，同時達到身體調養的效果。給予厭倦餐餐大魚大肉旅遊行程的民眾全新選擇，體驗「天童康旅營養學調理餐」，感受輕盈、無負擔的小旅行，滿足身心靈的需求。
台灣首家以「康旅」模式經營的苗栗天童康旅會館，以健康調養為主軸，針對50＋退休族群，提供貴賓般的尊榮享受，館內有生活處方箋慢養，以吃、喝、用、練、休閒等5大服務，既可休閒又能調養身體。
(中時 )
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