中天新聞台換照風波引發外界質疑NCC立場不中立，對此，前總統陳水扁表示，目前的NCC委員都是由執政黨提名，真得獨立嗎？他引用前美國前總統傑弗遜名言，強調政府本來就應該接受監督，要容納不同的力量、包容異己，絕不能介入媒體。

曾在1994年在台北市長選戰交鋒的陳水扁與資深媒體人趙少康，上周六上演世紀大和解，Yahoo TV今天在《鄉民來衝康》節目中還原當天兩人的談話內容。

談到最近中天換照的爭議，陳水扁說，當初有人建議他關掉TVBS，認為T台天天罵阿扁，應該要檢討，還有說TVBS有中資介入，但當時新聞局調查，並沒有具體的結果無法處理。

之後問題移到NCC，NCC委員當時採取政黨比例提名，最後也就不了了之，陳水扁表示，當時他身為總統，如果他下令給行政院長謝長廷，相信謝會聽，但他並沒有去下這樣的指令。

陳水扁解釋，因為在他腦海中，有美國前總統傑弗遜的名言，就是不能讓政府介入報紙，而是讓報紙介入政府，當時的報紙就是媒體，這是新聞自由、言論自由保障的濫觴，政府本來就應該要接受監督，民主自由多元要有不同的聲音，要監督就一定要有制衡的力量，要包容異己，「這是我不變的民主理念」。

更何況為了追求言論自由，他還曾和鄭南榕關過土城看守所，坐了8個月的牢，為此他辭掉市議員「深受其害，也感觸極深」，因為他付出的代價非常高，被關進去前，他還到台南去謝票，也因此讓太太吳淑珍遭遇不幸的事終生坐輪椅，所以他對此非常的珍惜。

趙少康提到最早金鐘獎曾頒發新聞類獎項，但他認為應該是媒體來監督政府，不應該是由政府頒獎給媒體，金鐘獎之後也取消該項目，他質疑NCC「有資格處份媒體嗎？這是搞反了」。

陳水扁也呼應這樣的看法表示，之前管理媒體的是新聞局，更早是警總，現在改為NCC，雖然號稱是獨立機構，但「委員是誰提名？」他說，以前NCC委員還按政黨比例提名，趙少康補充「現在是執政黨全拿」，扁說「問題就出在這個地方」。

他說，NCC如果真得獨立，那沒話講，但事實上並非如此，政府不應該介入媒體，當然若媒體真得涉及中資，違反《反滲透法》、《國家安全法》，那是另外的事情，自有法律處理，若不是，而是因為言論不同，這是有爭議的。

(中時 )