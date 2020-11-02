新冠肺炎疫情歐美大爆發，目前德國、法國、西班牙、奧地利以及英國再度實施封城措施，美國10月31日新增確診數突破10萬例，再度刷新紀錄，加上利比亞擴產原油產能，國際原油供需再度出現變化，布蘭特原油期貨、美國西德州中級原油(WTI)期貨價格在早些時間狂瀉超過4%。

截至台北時間下午4點10分，布蘭特期油下跌1.24美元或3.27%、暫報36.70美元，早些時間價格一度跌破36美元關卡；WTI價格大跌1.37美元或3.83%、暫報34.42美元。疫情再度襲來，讓油價回落至5月水位，當時石油輸出國家組織及夥伴國(OPEC+)正啟動史上最大原油減產行動，4月中旬也才經歷史上首次負油價紀錄。

據《路透》報導，北非的利比亞重啟原油開採設備、西亞的伊拉克也擴張原油出產量，讓OPEC在10月原油出產量續創連4月增長紀錄，由於新一波疫情在歐美復燃，重重打擊國際油市復甦的腳步。

歐洲疫情方面，英國確診病例在10月31日突破百萬大關，英國首相強森宣布對英國再度實施封鎖，從11月5日起維持至12月2日，甚至不排除延長至年底。

美國大選倒數1日，標普500指數也僅剩不到3分之1公司公布最新一季財報，市場期待新任總統上任後儘快推動新一輪經濟刺激法案，接續美國第3季經濟成長率創下季調後季增年率33.1％的好成績，讓美國經濟能持續穩定復甦。

(中時新聞網)