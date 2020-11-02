被害女大生父母求台灣司法對兇嫌處極刑，宅神朱學恒在臉書表示「很遺憾」，因為不可能 (圖／本報資料照、廖映翔攝)

萊豬議題、馬來西亞女大生命案接連衝擊台灣社會，但行政院疫情間未召開食安、治安相關會報，引起國民黨與民眾黨質質疑，行政院發言人丁怡銘表示，即使各大型會議暫停，相關部會仍就專業部分隨時召開跨部會協調，有結論後由各首長與院長討論後迅速做成決策。對此，宅神朱學恒十分不滿的表示，「是把大家當小學生在騙就對了」。

綜合媒體報導，民眾黨立委張其祿、國民黨立委江啟臣指出，行政院和內政部警政署依法應每2個月召開治安會報，但上次召開的時間點是去年10月29日，至今已經有1年沒有開會。

臉書粉專「韓黑父母不崩潰」日前發文指出，現在知道韓市長四月時提重啟春安和平安演習，強化治安的重要了吧？當時卻被綠營人士批評是在羞辱高雄人呢！

朱學恒今(2)則在臉書上表示，是把大家當小學生在騙就對了，部長都去唱歌了，食安也不開，治安也不開，只會讓民眾不安，他還直言，「唐鳳不是一級棒，不能教大家網路線上會議嗎？」

網友們也留言回應，「反正現今政府有事就是推就對了，反正到選舉的時候也是蠃」、「這些人只懂得搶著去蹭上級，根本不知道什麼叫做治國」、「忙著清算就夠忙的了，哪管的了治安是什麼，都可以司改當口號在喊了」。

是把大家當小學生在騙就對了 部長都去唱歌了，食安也不開，治安也不開 只會讓民眾不安 唐鳳不是一級棒，不能教大家網路線上會議ㄇ 由朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2020年11月1日 星期日

至於為何政院沒有召開食安和治安相關會報，丁怡銘指出，中國大陸年初爆發疫情以來，全世界相繼淪陷，考量各部會忙於防疫，更避免群聚，政府因而減少各式大型會議，連行政院會都在八月才恢復讓直轄市長等列席人員出席。

(中時新聞網)