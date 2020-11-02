高雄林園分局2日中午接獲通報，大寮區一處田間發現自焚男屍，現場飄散濃濃汽油味，初步勘驗沒有打鬥痕跡，排除他殺嫌疑；經查是前1晚被家人通報失蹤的葉姓老翁，兒子表示，父親久病自行離家，家屬對死因並無疑意。

林園分局中庄派出所2日中午12點半獲報，大寮區轄內有處田地發現男屍，身上有燒傷痕跡，查詢發現身分是中庄派出所今早8點55分受理的失蹤人口葉姓老翁。

警方表示，葉男1日晚間10點多離家出走後音訊全無，兒子隔了一晚前往中庒所報案，透露父親可能是久病不癒而離家出走。

中庄所受理協尋，也請里長廣播、派遣巡邏警網轄內擴大尋找，發現屍體現場初步勘查沒有打架跡象、也無遺書及任何交通工具，疑為自潑汽油；確認死者身分後，家屬對死因並無意見，但警方表示，詳細死因仍有待相驗確認。

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