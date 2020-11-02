無線通訊模組品牌公司正基科技（6546）即將於11月9日登錄興櫃交易，2日舉行登錄興櫃前法說會，目前股本為新台幣6.02億元，2019年營收21.1億元、毛利率12.84％、稅後淨利0.9億元、EPS 1.3元，2020年上半年營收11.9億元、毛利率19.88％、稅後淨利1.1億元、EPS 1.95元。

正基科技目前股本為新台幣6.02億元，2019年營收21.1億元、毛利率12.84％、稅後淨利0.9億元、EPS 1.3元，2020年上半年營收11.9億元、毛利率19.88％、稅後淨利1.1億元、EPS 1.95元，不僅超越去年全年EPS1.31元近五成，也較去年同期的0.63元，激增209.52％。

近年來物聯網已成為趨勢，產品包括藍芽、Wi-Fi連接，甚至行動上網功能逐漸加進各種電子產品規格中，而大部分入連網功能的產品原本對連網需求較低，在開發過程當中著重的是產品主要功能，並不強調無線產品開發與設計能力，因此基於開發與測試成本考量，把連網部分模組化分開採購已逐漸成為手機以外電子產品之趨勢。

正基科技有別於其他單純代工模組廠，本身具備高頻電路設計、系統電路設計、封裝及製程設計、測試、軟韌體研發等異業技術整合能力，可提供客戶開發過程中相關無線與系統整合的技術支持及客製化產品服務；經過多年耕耘，該公司已成功在無線模組領域建立自有品牌AMPAK，為IoT相關產品提供連網完整解決方案。

該公司應用產品端除平板、機上盒、POS機、IP Cam等消費性電子產品外，2019年已成功跨入血糖計、血氧機等智能醫療產品，該公司100%持股之子公司速連通訊則專攻工控、車聯網等高毛利特殊規格應用產品，在產品組合持續優化下，帶動整體毛利率及獲利的持續提升。

物聯網將持續帶動連網模組需求，特別是Wi-Fi 6產品自2019年底開始由企業端逐漸滲透至消費者端之趨勢，加上該公司切入醫用、車聯網與工業應用等特殊規格產品比重提升，正基科技未來之營收獲利表現令人期待。

(工商 )