小鵬汽車2日公布了其2020年10月交付成績。小鵬汽車單月總交付量達到3,040台，年增229％，連續兩個月達到3,000台以上。

小鵬汽車指出，公司2020年1～10月累計交付量已達到17,117台，年增64％；小鵬P7單月交付2,104台，連續兩個月達到單月2,000台以上。儘管受「十一黃金周」影響，10月交付量較9月有所下降，但銷量表現整體上，公司已連續兩個月超過3,000台。

(工商 )