業績旺！小鵬汽車10月總交付量年增229％ 16:392020/11/02 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 小鵬汽車2日公布了其2020年10月交付成績。小鵬汽車單月總交付量達到3,040台，年增229％，連續兩個月達到3,000台以上。 小鵬汽車指出，公司2020年1～10月累計交付量已達到17,117台，年增64％；小鵬P7單月交付2,104台，連續兩個月達到單月2,000台以上。儘管受「十一黃金周」影響，10月交付量較9月有所下降，但銷量表現整體上，公司已連續兩個月超過3,000台。 (工商 ) #小鵬汽車 #交付量 #單月 #兩個月 #達到 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》起亞汽車10月銷量增6％ 今年來減7％ 16:312020/11/02 財經 十一長假也沒在怕！新普9月營收奔9字頭月增7％ 16:212020/11/02 財經 《傳產》買方不追價 六都10月交易量月減10.6％ 16:482020/11/02 財經 財新：10月中國製造業PMI創逾9年半高 10:452020/11/02 財經 《國際產業》海外買氣退 現代汽車10月銷售額減4.2％ 16:482020/11/02 財經 《產業》和泰車新車推一把 10月車市續旺 12:162020/11/02 財經 《生醫股》國光生10月營收續飆新高 前10月超車去年全年 12:162020/11/02 財經 《日股》企業財報提振 日經反彈收復失土 16:142020/11/02 財經 買方不追價 六都10月買賣移轉月減11% 16:212020/11/02 財經 國光十月營收再登頂 前十月營收超越去年 12:252020/11/02 財經 財經熱門新聞 大選後美股會崩？專家爆散戶砍光 恐犯下大錯 - 財經 川普拚連任不只為美國 竟有260億鉅債未來4年到期 - 財經 華為最艱難時刻 任正非曝要找這種「兵力」才能打贏 - 要聞 想買台積電小心！下300股變300張 違約交割2大補救曝光 - 財經 生技股王爭霸 本周掀牌 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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