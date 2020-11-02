桃園市92歲姚姓老翁與老伴結縭30年，當年因經濟差沒能穿婚紗步入禮堂，1日開心報名民間團體為銀髮族舉辦拍婚紗活動，未料開車出門半途拋錨，平鎮警方巡邏發現，不僅幫忙聯繫修車廠，還開警車帶著老夫婦及時趕到活動現場，兩人穿著婚紗與警方留下合影，成為這輩子美好且難忘的回憶。

家住八德區的92歲姚姓老翁，年輕時與國民政府來台灣，30年前結識同鄉的68歲崔姓婦人，兩人一見如故決定一起生活，但他們經濟狀況拮据，僅能到戶政事務所辦理登記，沒能穿上婚紗及西裝拍攝婚紗照，成為心中的遺憾。

兩人相守下半輩子沒有小孩，聽聞有民間團體在平鎮區東社里活動中心舉辦年長者拍婚紗活動，崔姓婦人開車載著行動不便的先生前往，沒想到車輛行駛至半路，因水箱破裂拋錨路中，兩人緊張又著急不知如何是好，恰巧龍岡派出所員警巡邏經過，立即上前幫忙。

巡佐楊恩貴與警員鄭人豪，為避免拋錨車輛阻礙交通，先暫時將老夫妻的車輛推回派出所，並請保養廠協助修理，兩人聽見婦人嘴裡直說「來不及了」，詢問之下知道原委，警員陳碧娟開警車，協助將老夫妻載送至活動會場。夫妻兩人雖然遇到意外插曲，仍穿上美麗婚紗與西裝完成這輩子的心願，他們還主動要求與員警合影留念，感動開心向員警說謝謝。

(中時 )