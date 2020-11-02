苑裡鎮中正國小附設幼兒園師生80人赴通霄警分局苑裡分駐所歡度萬聖節，員警買來養多給小朋友喝。（通霄警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

上周6正逢萬聖節，苑裡鎮中正國小附設幼兒園師生共80人，前往通霄警分局苑裡分駐所參觀，並向警察叔叔們開心討糖，「不給糖就搗蛋」受到分駐所員熱烈接待，讓幼童了解警察叔叔、阿姨們平日維護治安交通的辛勞，度過一個觀樂的萬聖節。

上個月31日正是萬聖節，苑裡鎮中正國小附設幼兒園師生共約80人，歡喜來到通霄分局苑裡分駐所，舉辦「萬聖節不給糖就搗蛋」戶外教學活動，受到分駐所員警們熱烈歡迎。

上午當小朋友們走進分駐所時，起初似乎還對分駐所感到有點畏懼，經由幼兒園園長的帶動下，引導小朋友們開始喊著「不給糖就搗蛋......」的口號，大家歡喜的興致才開始解放出來，頓時炒熱現場歡樂氣氛。

為了歡迎小朋友來訪，分駐所警察叔叔、阿姨們，特別準備糖果、餅乾等物品，其中更有員警自掏腰包請學童們喝養樂多，小朋友們向在場的警察叔叔、阿姨道謝下，圓滿劃下句點。

中正國小附設幼兒園園長鄭朝尹表示，非常感謝苑裡分駐所員警們，在今日活動中，讓學童們體驗了萬聖節討糖趣的活動，並讚許人民保姆親民、愛民溫暖的一面，活動最後大家一同合影留念，小朋友們臉上都露出天真無暇的笑容，讓參訪警所初體驗留下美好的回憶！

(中時 )