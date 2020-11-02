上周五， 土耳其西部愛琴海海域發生強震，導致土耳其與希臘都有死傷， 目前已知81人死亡、近1000人受傷。在此時也傳出一些生命奇蹟，重災區的土耳其第3大城伊茲米爾(İzmir )傳出生還者，3歲女童伊莉芙‧佩林切克(Elif Perincek)在受困65小時後成功獲救。

3 yaşındaki Elif Perinçek, Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65. saatte yaralı olarak kurtarıldı!

CNN報導，土耳其衛生部科卡（Fahrettin Koca）說，在搜救佩林切克 一家人時，小女孩伊莉芙的母親，和另外2人在稍早時被救出，但不幸的是，她的一名兄弟姐妹在脫險後仍傷重不治。

除了小女孩成功得救以外，另一個大女孩也在受困多時後得救。土耳其災難與緊急事務管理局（AFAD）表示，一名14歲的少女艾迪爾‧席林（Idil Sirin）受困於倒塌的瓦礫中58個小時，終於等到救援。

14歲的少女艾迪爾‧席林（Idil Sirin）受困於倒塌的瓦礫中58個小時，終於等到救援。(圖/路透社)

目擊者以手機紀錄艾迪爾的得救過程，當她從殘骸中被解救出來時，周邊數十名搜救人員也興奮地歡呼。據當地媒體報導，艾迪爾當時受了傷，是在現場先進行初步救治後，再送往醫院。

根據美國地質調查局(USGS)的調查，大地震於上周五襲擊愛琴海，震撼了希臘和土耳其部分地區，最新計算的苪氏規模為7.0。

USGS的資料顯示，這場地震的震央位在希臘薩摩斯島(Samos)卡洛維希港(Karlovasi)東北14公里處的海域，震源深度21公里，屬淺層地震，因為離陸地很近，使地震嚴重影響到附近的島嶼和陸地，最大的受災城市是土耳其伊茲密爾市與希臘卡洛維希港。

伊茲密爾市共有20座建築物受到嚴重破壞，卡洛維希港 也有多所房屋與教堂受損。地震還引發迷你海嘯，海水倒灌造成沿海公路與市鎮都有淹水。

地震發生後，已有超過900次餘震，其中42次超過4.0級。

(中時新聞網)